ATV 2 Ocak yayın akışı içerisinde neler var?
ATV yayın akışı 2 Ocak akşamı birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. 2 Ocak akşamı yer alan diziler, filmler ve yarışma programları merak konusu olan ATV yayın akışı, saat 20.00 itibariyle Orman Çocuğu isimli filmi ekranlara taşıyacak. İşte, 2 Ocak ATV yayın akışı içerisinde hangi dizi ve filmlerin yer aldığı hakkında detaylı bilgiler
ATV yayın akışı içerisinde yer alan filmler ve diziler, 2 Ocak akşamı pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Şu ana kadar milyonlarca kişinin sorguladığı ATV 2 Ocak yayın akışı, perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova dizisi dolayısıyla merakla araştırılıyor.
2 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
Son Durak
Saat: 00:35 - 01:35 (60 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Aşk ve Mavi
Saat: 01:35 - 04:45 (190 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...
Seviyor Sevmiyor
Saat: 04:45 - 08:00 (195 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Çocukluk aşkı olan bir çift, yıllar sonra bir araya gelir.
Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.
Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Kuruluş Osman
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun kuruluş öyküsü ve kurucusu Osman Bey'in kahramanlıkları...
Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 18:40 (140 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...
ATV Haber
Saat: 18:40 - 19:00 (20 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'den ve dünyadan sıcak gelişmelere yer veriliyor.
ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Orman Çocuğu
Saat: 20:00 - 22:00 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Ormanda büyüyen Mowgli, yeni bir yaşama doğru yol alır.
Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı
Saat: 22:00 - 00:20 (140 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Kaptan Jack Sparrow'un Davy Jones’un ruhları esir alan gemisinden kurtulma mücadelesi...
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