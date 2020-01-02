ATV 2 Ocak yayın akışı içerisinde neler var?

ATV yayın akışı içerisinde yer alan filmler ve diziler, 2 Ocak akşamı pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Şu ana kadar milyonlarca kişinin sorguladığı ATV 2 Ocak yayın akışı, perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova dizisi dolayısıyla merakla araştırılıyor.

2 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

Son Durak

Saat: 00:35 - 01:35 (60 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Aşk ve Mavi

Saat: 01:35 - 04:45 (190 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...

Seviyor Sevmiyor

Saat: 04:45 - 08:00 (195 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Çocukluk aşkı olan bir çift, yıllar sonra bir araya gelir.

Kahvaltı Haberleri

Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.

Gün Ortası

Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Kuruluş Osman

Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun kuruluş öyküsü ve kurucusu Osman Bey'in kahramanlıkları...

Esra Erol'da

Saat: 16:20 - 18:40 (140 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...

ATV Haber

Saat: 18:40 - 19:00 (20 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'den ve dünyadan sıcak gelişmelere yer veriliyor.

ATV Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Orman Çocuğu

Saat: 20:00 - 22:00 (120 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Ormanda büyüyen Mowgli, yeni bir yaşama doğru yol alır.

Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı

Saat: 22:00 - 00:20 (140 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Kaptan Jack Sparrow'un Davy Jones’un ruhları esir alan gemisinden kurtulma mücadelesi...