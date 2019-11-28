Atiye dizisinin oyuncuları kimler? Atiye ne zaman başlayacak?
Netflix'in ikinci Türk dizisi olarak yayınlanacak olan Atiye'nin ilk fragmanı izleyicilerle buluştu. Sosyal medyaya da konu olan Atiye dizisinin yayın tarihi ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Atiye ne zaman başlayacak? Atiye dizisinin oyuncuları kimler?
Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun ve Başak Köklükaya gibi isimlerin paylaştığı Atiye dizisi, 27 Aralık'ta ekranlara gelecek. Yazar Şengül Boybaş'in Karakalem ve Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanan Atiye filminin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.
Atiye, Anadolu topraklarında yapılan bir kazı sırasında yapılan keşfin genç bir ressamın hayatını değiştirip onun geçmişine yönelik sırların peşine düşmesini konu ediniyor.
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