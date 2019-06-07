Atiye dizisinin oyuncuları kimler?
Bir süredir ekran projelerinden uzak olan Beren Saat, internet üzerinden yayınlanacak olan Atiye dizisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Saat, set için gittiği Adıyaman’dan fotoğraflar paylaştı. Atiye dizisinin oyuncuları da bir kez daha gündeme geldi. Peki, Atiye dizisinin oyuncuları kimler?
Atiye dizisinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Anadolu topraklarında keşfe çıkan genç bir ressamın hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşme hikayesini anlatacak olan Atiye dizisi 8 bölüm sürecek.
ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Beren Saat
Mehmet Günsür
Metin Akdülger
Melisa Şenolsun
Başak Köklükaya
Civan Canova
Tim Seyfi
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