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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
10.05.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir kaç yaşında? Keloğlan filminin başrol oyuncusu

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Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir kaç yaşında? Keloğlan filminin başrol oyuncusu

Atilla Doğukan Türkyılmaz, son olarak yer aldığı Keloğlan filmi ile araştırılmaya başlandı. Daha önce bazı yapımlarda rol alan Atilla Doğukan Türkyılmaz, 13 yaşından bu yana ekranlarda yer alıyor. Peki, Keloğlan karakterini canlandıran Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Atilla Doğukan Türkyılmaz, 12 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Henüz ilk okuldayken öğretmenleri tarafından tiyatro yeteneği olduğu fark edildi. Okul içindeki bir çok etkinlikte yer aldı. 1. sınıfta bir otomobil markasının reklamında CENGO karakteri ile ekranlara çıktı. Daha sonra Beni Babama Götür adlı Kanal 7 yapımı televizyon filminde oynadı. Hemen ardından bir internet sağlayıcısının reklamında yer aldı. 2009 senesinde Usta adlı sinema filminde oynadı.

2012 senesine kadar küçük roller canlandırdı, sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. 2012'de ekranlara TRT 1'in 6 Mantı adlı aile dizisindeki Emin karakteri ile geri döndü.

Türkyılmaz, Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu Eski Hikaye adlı dizide Ayhan karakterini canlandırdı.

Kaçak Gelinler adlı dizide de MEMO karakterine hayat verdi.

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