Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir kaç yaşında? Keloğlan filminin başrol oyuncusu
Atilla Doğukan Türkyılmaz, son olarak yer aldığı Keloğlan filmi ile araştırılmaya başlandı. Daha önce bazı yapımlarda rol alan Atilla Doğukan Türkyılmaz, 13 yaşından bu yana ekranlarda yer alıyor. Peki, Keloğlan karakterini canlandıran Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Atilla Doğukan Türkyılmaz, 12 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Henüz ilk okuldayken öğretmenleri tarafından tiyatro yeteneği olduğu fark edildi. Okul içindeki bir çok etkinlikte yer aldı. 1. sınıfta bir otomobil markasının reklamında CENGO karakteri ile ekranlara çıktı. Daha sonra Beni Babama Götür adlı Kanal 7 yapımı televizyon filminde oynadı. Hemen ardından bir internet sağlayıcısının reklamında yer aldı. 2009 senesinde Usta adlı sinema filminde oynadı.
2012 senesine kadar küçük roller canlandırdı, sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. 2012'de ekranlara TRT 1'in 6 Mantı adlı aile dizisindeki Emin karakteri ile geri döndü.
Türkyılmaz, Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu Eski Hikaye adlı dizide Ayhan karakterini canlandırdı.
Kaçak Gelinler adlı dizide de MEMO karakterine hayat verdi.
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