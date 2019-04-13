Atakan Işıktutan kimdir? İşte Survivor Atakan hakkında merak edilenler
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019'da yarışan isimlerden biri olan Atakan Işıktutan, Türk takımının iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor. Survivor Atakan'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar, internette yaptıkları sorgulamalarda 'Survivor Atakan kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Atakan Işıktutan kimdir?
Atakan Işıktutan'ın kim olduğu, Survivor 2019'da gösterdiği performans ve adada yaşadıklarının ardından merak konusu oldu. İşte, İşte Survivor Atakan Işıktutan hakkında merak edilenler...
15 Aralık 1994’te İstanbul Şişli’de doğan Atakan Işıktutan’ın memleketi Rize. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.
Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti.
2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.
2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.
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