Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminin oyuncuları kimler?
Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2012 yapımı Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde, Asteriks Britanya'da ve Asteriks ve Normanlar albümlerinden uyarlanmıştı. Peki, Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminin oyuncuları kimler?
Asteriks ve Oburiks, maceralarına kaldıkları yerden devam ediyor. Milattan önce 50 yılında geçen Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminde Asteriks ve Oburiks'i Eduard Baer ve Gerard Depardieu canlandırırken, Türkçe seslendirmesinde Bay J ve Geveze sesleriyle karakterlere can veriyor.
KONUSU
Roma imparatoru Sezar yeni yerler fethetme peşindedir. Görkemli ordusunun başına geçerek, bilinen dünyanın hemen kıyısında duran ve Britanya ismiyle bilinen adayı da işgal etmeye karar verir. Zafer elde etmek neredeyse yine kaçınılmazdır ancak ufacık bir köy, tek başına işgale direnmektedir, bu yüzden Britanyalıların Kraliçesi Kordelia, en sadık komutanı olan Antikloraks’ı, Galya’da Romalılara karşı inatla direnmesiyle nam salan başka bir köye göndermeye karar verir. Bu köyün en sempatik ikilisi Asteriks ve Oburiks devreye girerler fakat işleri başlarından aşkındır. Şef, kısa süre önce Lutesya’dan gelen, baş belası, genç yeğeni Kuduriks’i adam etme görevini onlara vermiştir. Antikloraks yardım çağrısında bulunmak amacıyla köye varınca, Galyalılar ona ünlü iksirlerinden bir fıçı vermeye karar verir. Asteriks ve Oburiks de Britanya’ya kadar Antikloraks’a eşlik edecektir ve uslanmaz kuduruk Kuduriks’de onlara katılacaktır.
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