Aslıhan Karalar kimdir? Diriliş Osman'da Malhun Hatun'u canlandıracak
Aslıhan Karalar, Diriliş Osman dizisiyle gündeme geldi. Burak Özçivit ile birlikte başrollerden birini üstlenecek olan Aslıhan Karalar'ın, Diriliş Osman dizisinde Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracağı iddia edildi. Peki, Aslıhan Karalar kimdir?
Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini sürdürüyor. 2017 Best Model of The World birincisi Aslıhan Karalar, Hakan Sabancı ile yaşadığı beraberlikte magazin sayfalarına konu olmuştu.
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