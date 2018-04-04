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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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04.04.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

Aslıhan Hatun kimdir? Aslıhan Hatun nasıl öldü?

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Aslıhan Hatun kimdir? Aslıhan Hatun nasıl öldü?

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinin tarihi karakterlerinden olan Aslıhan Hatun'un kim olduğu ve tarihte nasıl öldüğü, diziyi seyreden vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sevilen dizide Çavdar Obası'nın yiğit, korkusuz ve gözü pek kadını Aslıhan Hatun'un tarihteki akıbetini soruşturan vatandaşlar, bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Aslıhan Hatun kimdir? Aslıhan Hatun nasıl öldü?

Anadolu Selçuklu döneminde yaşayan bir isim olan Aslıhan Hatun, son günlerde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırmalara konu oluyor. Aslıhan Hatun'un yaşamı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Aslıhan Hatun hakkında merak edilen her şey...

ASLIHAN HATUN KİMDİR?

Çavdaroğlu Obasının Beyi Olan Candar Bey'in kızı olan Aslıhan Hatun, Candar Bey’in tek kızı ve en küçük çocuğudur. Kibar ve naif bir yapısı olduğu bilinen Aslıhan Hatun şaşırtıcı derecede iyi bir savaşçıdır. Kendinden büyük Ural ve Aliyar adında iki ağabeyi daha vardır.

Aslıhan Hatun'un ölümü hakkında çeşitli söylentiler vardır bunlardan en bilinenine göre; Aslıhan Hatun, Turgut Alp ile evleneceği gece Saadettin Köpek’in emri ile zehirlenmiştir. Aynı zamanda, Aslıhan Hatun ve Turgut Alp'in tarihte evlenmedikleri yönünde bilgiler bulunmaktadır. Bir diğer söylenti ise; Ertuğrul’a olan sevgisi sebebiyle önce Saadettin Köpek ve sevgisine engel olan herkese düşman olup intikam olduktan sonra ölüm zehrini kendisi içtiği yönündedir.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan Hatun'u güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan canlandırmaktadır.

GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

1993 yılında Bulgaristan’da doğdu. Yüz yıllardır o bölgede yaşayan Türk kökenli bir ailenin kızı olan Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan’da gerçekleştirilen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçilerek adından söz ettirdi. 2012 yılında ilk defa profesyonel oyunculuk kariyerine adım atan başarılı oyuncu, aynı yıl "Son Yaz Balkanlar" adlı dizide rol almıştır.

2016 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan "Hanım Köylü" dizisinin başrol oyuncularından biri olan Gülsim Ali İlhan, ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence’a olan benzerliği ile dikkat çekmektedir. Güzel oyuncu son olarak, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Aslıhan Hatun" rolünü canlandırmaktadır.

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