Aslıhan Hatun kimdir? Aslıhan Hatun nasıl öldü?
TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinin tarihi karakterlerinden olan Aslıhan Hatun'un kim olduğu ve tarihte nasıl öldüğü, diziyi seyreden vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sevilen dizide Çavdar Obası'nın yiğit, korkusuz ve gözü pek kadını Aslıhan Hatun'un tarihteki akıbetini soruşturan vatandaşlar, bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Aslıhan Hatun kimdir? Aslıhan Hatun nasıl öldü?
Anadolu Selçuklu döneminde yaşayan bir isim olan Aslıhan Hatun, son günlerde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırmalara konu oluyor. Aslıhan Hatun'un yaşamı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Aslıhan Hatun hakkında merak edilen her şey...
ASLIHAN HATUN KİMDİR?
Çavdaroğlu Obasının Beyi Olan Candar Bey'in kızı olan Aslıhan Hatun, Candar Bey’in tek kızı ve en küçük çocuğudur. Kibar ve naif bir yapısı olduğu bilinen Aslıhan Hatun şaşırtıcı derecede iyi bir savaşçıdır. Kendinden büyük Ural ve Aliyar adında iki ağabeyi daha vardır.
Aslıhan Hatun'un ölümü hakkında çeşitli söylentiler vardır bunlardan en bilinenine göre; Aslıhan Hatun, Turgut Alp ile evleneceği gece Saadettin Köpek’in emri ile zehirlenmiştir. Aynı zamanda, Aslıhan Hatun ve Turgut Alp'in tarihte evlenmedikleri yönünde bilgiler bulunmaktadır. Bir diğer söylenti ise; Ertuğrul’a olan sevgisi sebebiyle önce Saadettin Köpek ve sevgisine engel olan herkese düşman olup intikam olduktan sonra ölüm zehrini kendisi içtiği yönündedir.
Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan Hatun'u güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan canlandırmaktadır.
GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?
1993 yılında Bulgaristan’da doğdu. Yüz yıllardır o bölgede yaşayan Türk kökenli bir ailenin kızı olan Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan’da gerçekleştirilen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçilerek adından söz ettirdi. 2012 yılında ilk defa profesyonel oyunculuk kariyerine adım atan başarılı oyuncu, aynı yıl "Son Yaz Balkanlar" adlı dizide rol almıştır.
2016 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan "Hanım Köylü" dizisinin başrol oyuncularından biri olan Gülsim Ali İlhan, ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence’a olan benzerliği ile dikkat çekmektedir. Güzel oyuncu son olarak, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Aslıhan Hatun" rolünü canlandırmaktadır.
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