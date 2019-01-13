Aslıhan Gürbüz kimdir? Kaç yaşındadır?
Aslıhan Gürbüz kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Pek çok dizide yer alan Aslıhan Gürbüz, güzelliğiyle de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki, Aslıhan Gürbüz kimdir? Kaç yaşındadır?
16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale‘de doğmuştur. Babası Eskişehir Seyitgazi’lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul‘dan, Bursa İnegöl‘e taşınmışlardır.
Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.
Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı‘nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç‘ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı.
2010 yılından 2012 yılına kadar atv’de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırdı.
14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde yer aldı.
Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan"ı canlandıran Gürbüz, şu sıralar Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden olan Merve'yi canlandırıyor.
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