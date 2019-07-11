Aslı Samat kimdir?
Aslı Samat’ın çocukluğundan beri hayali olan oyunculuk için 93 kilo verdiği ortaya çıktı. Eski fotoğrafları ortaya çıkan Aslı Samat'ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İlk oyunculuk deneyimini bir sinema filmiyle yaşayan genç oyuncu, Hercai dizisiyle tanındı. Peki, Aslı Samat kimdir?
Aslı Samat, 25 Nisan 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Uzaklarda Arama sinema filmi ile gerçekleştirdi. Dizi kariyerine ise Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer'in başrollerini paylaştığı Hercai dizisiyle başladı. Hercai dizisinde Melike karakterini canlandırdı.
Aslı Samat’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Hercai (Melike) (TV Dizisi)
2018 – Lady Winsley (Ayşe) (Sinema Filmi)
2017 – Ateş Böceği (Şirin) (TV Dizisi)
2015 – Uzaklarda Arama (Simay) (Sinema Filmi)
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