Aslı Gibidir’in oyuncuları kimler?
Bir karakter komedi olan Aslı Gibidir filmi 25 Ocak Cuma günü vizyona girecek. Youtube’da kendi çektiği videolarla adını duyuran ve sonradan Güldür Güldür ekibinde yer alan Aslı İnandık’ın başrolde yer aldığı Aslı Gibir’in yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturuyor. Peki, Aslı Gibidir’in oyuncuları kimler?
Aslı İnandık'ın yanı sıra Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan ve Ahmet Olgun Sünear gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı Aslı Gibidir filminde, küçüklüğünden beri oyuncu olmak isteyen ve özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanan Aslı'nın hikayesi işleniyor.
Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan Aslı, ailesinin tercihi ile okuduğu ilk üniversitenin ardından yeniden sınava hazırlanır ve özel bir üniversitenin konservatuvarını kazanır. Ailesinin desteğini alamayan genç kız ne olursa olsun hayalini gerçekleştirmeye kararlıyken kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur: Dublörler Klübü.
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