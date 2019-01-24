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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Aslı Gibidir’in oyuncuları kimler?

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Aslı Gibidir’in oyuncuları kimler?

Bir karakter komedi olan Aslı Gibidir filmi 25 Ocak Cuma günü vizyona girecek. Youtube’da kendi çektiği videolarla adını duyuran ve sonradan Güldür Güldür ekibinde yer alan Aslı İnandık’ın başrolde yer aldığı Aslı Gibir’in yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturuyor. Peki, Aslı Gibidir’in oyuncuları kimler?

Aslı İnandık'ın yanı sıra Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan ve Ahmet Olgun Sünear gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı Aslı Gibidir filminde, küçüklüğünden beri oyuncu olmak isteyen ve özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanan Aslı'nın hikayesi işleniyor.

Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan Aslı, ailesinin tercihi ile okuduğu ilk üniversitenin ardından yeniden sınava hazırlanır ve özel bir üniversitenin konservatuvarını kazanır. Ailesinin desteğini alamayan genç kız ne olursa olsun hayalini gerçekleştirmeye kararlıyken kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur: Dublörler Klübü.

 

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