Aslı Gibidir filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Aslı Gibidir filmi beyaz perde ardından TV’de ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla adını geniş bir kitleye duyuran Aslı İnandık’ın başrolünü canlandırdığı Aslı Gibidir’in oyuncu kadrosunda tanıdık simalar var. Peki, Aslı Gibidir filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Bir karakter komedisi olan Aslı Gibidir filmi televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ali Yorgancıoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Aslı Gibidir, 2019 ocak ayında vizyona girmişti. Filmde Aslı İnandık’a başrolde Enis Arıkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Caner Özyurtlu eşlik ediyor.
ASLI GİBİDİR KONUSU
Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan Aslı, ailesinin tercihi ile okuduğu ilk üniversitenin ardından yeniden sınava hazırlanır ve özel bir üniversitenin konservatuvarını kazanır. Ailesinin desteğini alamayan genç kız ne olursa olsun hayalini gerçekleştirmeye kararlıyken kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur: Dublörler Kulübü.
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