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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Aslı Gibidir filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

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Aslı Gibidir filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Aslı Gibidir filmi beyaz perde ardından TV’de ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla adını geniş bir kitleye duyuran Aslı İnandık’ın başrolünü canlandırdığı Aslı Gibidir’in oyuncu kadrosunda tanıdık simalar var. Peki, Aslı Gibidir filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Bir karakter komedisi olan Aslı Gibidir filmi televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ali Yorgancıoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Aslı Gibidir, 2019 ocak ayında vizyona girmişti. Filmde Aslı İnandık’a başrolde Enis Arıkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Caner Özyurtlu eşlik ediyor.

ASLI GİBİDİR KONUSU

Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan Aslı, ailesinin tercihi ile okuduğu ilk üniversitenin ardından yeniden sınava hazırlanır ve özel bir üniversitenin konservatuvarını kazanır. Ailesinin desteğini alamayan genç kız ne olursa olsun hayalini gerçekleştirmeye kararlıyken kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur: Dublörler Kulübü.

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