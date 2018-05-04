Aslı Bekiroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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04.05.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

Aslı Bekiroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

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Aslı Bekiroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Zaman zaman basında çıkan haberler ve katıldığı televizyon programları sonrası kim olduğu merak edilen Aslı Bekiroğlu hakkında vatandaşlar, merak ettikleri konuları internette araştırıyor. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında?

Son dönemlerin tanınan isimlerden olan Aslı Bekiroğlu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aslı Bekiroğlu hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Aslı Bekiroğlu'nun kariyeri, özel yaşamı ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte, Aslı Bekiroğlu hakkında tüm merak edilenler...

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Bekiroğlu, lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamlamasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı ve mezun oldu. Bir zamanlar popüler olan "Vine" isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenen Aslı Bekiroğlu, daha sonra rol aldığı dizi projeleriyle adından söz ettirmeye başladı.

Küçük yaşlardan beri oyunculuğu ilgi duyan ve Vine'da çektiği videolarla kısa sürede ünlenen Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarından yayınlanan "Beni Böyle Sev" dizisinde yaşadı. Bu dizinin ardından 2015 yılında "Adı Mutluluk ve 2016'da "Gülümse Yeter" dizilerine boy gösterdi.

Güzel oyuncu son olarak, Star TV ekranlarından yayınlanan Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi dizisi Jet Sosyete'de, "Melike" karakterine hayat veriyor. Aslı Bekiroğlu bu dizide Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi usta isimlerle birlikte rol alıyor.

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