Aslı Bekiroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Zaman zaman basında çıkan haberler ve katıldığı televizyon programları sonrası kim olduğu merak edilen Aslı Bekiroğlu hakkında vatandaşlar, merak ettikleri konuları internette araştırıyor. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında?
Son dönemlerin tanınan isimlerden olan Aslı Bekiroğlu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aslı Bekiroğlu hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Aslı Bekiroğlu'nun kariyeri, özel yaşamı ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte, Aslı Bekiroğlu hakkında tüm merak edilenler...
ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?
1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Bekiroğlu, lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamlamasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı ve mezun oldu. Bir zamanlar popüler olan "Vine" isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenen Aslı Bekiroğlu, daha sonra rol aldığı dizi projeleriyle adından söz ettirmeye başladı.
Küçük yaşlardan beri oyunculuğu ilgi duyan ve Vine'da çektiği videolarla kısa sürede ünlenen Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarından yayınlanan "Beni Böyle Sev" dizisinde yaşadı. Bu dizinin ardından 2015 yılında "Adı Mutluluk ve 2016'da "Gülümse Yeter" dizilerine boy gösterdi.
Güzel oyuncu son olarak, Star TV ekranlarından yayınlanan Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi dizisi Jet Sosyete'de, "Melike" karakterine hayat veriyor. Aslı Bekiroğlu bu dizide Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi usta isimlerle birlikte rol alıyor.
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