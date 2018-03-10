Aslan Ailem 21. bölüm fragmanında ailede deprem etkisi yaratılıyor

Aslan Ailem dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine yeni bölümün hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ailede yaşanan psikolojik travmalar düzelecek mi merak ediliyor. İşte, Aslan Ailem yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dört kardeşten birinin evlatlık olduğu bilgisi, Aslan ailesinde deprem etkisi yaratır...



Aile, bu psikolojik gerilimden kurtulabilecek midir?..



Vedat, Hatice ve Hayriye panik halde, hangi kardeşin evlatlık olduğunu saklamaya çalışırlar. Ama kardeşlerin şoke edici gerçeği öğrenmekten vazgeçmeye niyeti yoktur.





Her biri kendinin evlatlık olduğunu düşünen dört kardeş, dört bir koldan gerçeği araştırırlar.



Olayların gittikçe sarpa sardığı bu süreçte ailedeki kriz yönetimini üstlenen Burcu ve Murat, adeta tüm ailenin ebeveynleri pozisyonuna girer…



Aile büyüklerinin konuyu gizleme çabasına rağmen, sonunda gerçekler anlaşılacak ve evlatlık kardeşin kim olduğu ortaya çıkacak!