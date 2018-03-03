Aslan Ailem 20. bölüm fragmanında Burcu, Murat'a dayanamıyor

Aslan Ailem dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Murat, Dilek’in başındaki bir belayı araştırırken, Burcu’nun ona yardım etmeye kalkışmasıyla ikilinin hayatı tehlikeye girer. İşte, Aslan Ailem yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Murat, Dilek’le görüştüğü için kendisine kızan Burcu’nun gönlünü bir sürprizle almayı başarır. Murat, Dilek’in başındaki bir belayı araştırırken, Burcu’nun ona yardım etmeye kalkışmasıyla ikilinin hayatı tehlikeye girer.



Suzan’ı Fransa’ya yolcu eden Umut ve Pelin ise sonunda evlerinde baş başa kalmışlardır. Ama beklenmeyen bir misafir çiftin bütün planlarını altüst eder.



Bu arada çiftlikte kimsenin çözemediği gizemli bir olay baş gösterir. Burcu’nun bu gizemi ortaya çıkartmak için yaptığı plan, herkesi sarsacak ailevi bir sırrın açığa çıkmasına neden olacaktır.