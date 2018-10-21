Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanına Ali'nin ölüm haberi damga vurdu
Aşk ve Mavi dizisinin olaylı son bölümü ardından gözler yeni fragmana çevrildi. Cuma akşamları yayınlanan Aşk ve Mavi’nin 19 Ekim tarihli bölümünde Ali, abisinden aldığı darbeyle yere yığıldı. Ali’nin akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni fragmanı araştırıyordu. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölümünden ilk görüntüler
Aşk ve Mavi’nin 74. bölümünde Ali karakterini canlandıran başrol oyuncusu Emrah Erdoğan diziye veda etti. Oyuncunun ekip arkadaşı Birgül Ulusoy, sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla Emrah'a veda etti. Ulusoy "Aşk ve Mavi yolculuğunun kaptanı oydu. Bu projeye kattığın tüm iyi şeyler ve o büyük sabrın için 28 yıllık kariyerim sana teşekkür eder usta" diye yazarak duygulandırdı. Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı da kısa sürede izleyicilerle buluştu. Ali'nin ölüm haberini alan konak halkının perişan hali ön plana çıkıyor. İşte, Aşk ve Mavi'nin 75. bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cemal ve Yüksel'i bir arada gören Ali, aralarındaki ilişkiyi öğrenmeye çalışto. Elmas, çocuğunu doğurmak istemeyen bir kıza ulaştı. Kadını çocuğu doğurmasını ve kendisine vermesi için ikna etti.
Elmas'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düştü. Cemal, Ali'nin kendisini takip ettiğini anladı ve Yüksel'le birlikte kardeşini atlatmak için bir plan yaptı. Köşeye sıkışan Cemal, öz kardeşini kendi elleriyle öldürdü.
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