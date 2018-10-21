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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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21.10.2018 - 13:38, Son Güncelleme:

Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanına Ali'nin ölüm haberi damga vurdu

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Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanına Ali'nin ölüm haberi damga vurdu

Aşk ve Mavi dizisinin olaylı son bölümü ardından gözler yeni fragmana çevrildi. Cuma akşamları yayınlanan Aşk ve Mavi’nin 19 Ekim tarihli bölümünde Ali, abisinden aldığı darbeyle yere yığıldı. Ali’nin akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni fragmanı araştırıyordu. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölümünden ilk görüntüler

Aşk ve Mavi’nin 74. bölümünde Ali karakterini canlandıran başrol oyuncusu Emrah Erdoğan diziye veda etti. Oyuncunun ekip arkadaşı Birgül Ulusoy, sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla Emrah'a veda etti. Ulusoy "Aşk ve Mavi yolculuğunun kaptanı oydu. Bu projeye kattığın tüm iyi şeyler ve o büyük sabrın için 28 yıllık kariyerim sana teşekkür eder usta" diye yazarak duygulandırdı. Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı da kısa sürede izleyicilerle buluştu. Ali'nin ölüm haberini alan konak halkının perişan hali ön plana çıkıyor. İşte, Aşk ve Mavi'nin 75. bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal ve Yüksel'i bir arada gören Ali, aralarındaki ilişkiyi öğrenmeye çalışto. Elmas, çocuğunu doğurmak istemeyen bir kıza ulaştı. Kadını çocuğu doğurmasını ve kendisine vermesi için ikna etti.

Elmas'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düştü. Cemal, Ali'nin kendisini takip ettiğini anladı ve Yüksel'le birlikte kardeşini atlatmak için bir plan yaptı. Köşeye sıkışan Cemal, öz kardeşini kendi elleriyle öldürdü.

 

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