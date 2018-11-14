Aşk ve Mavi final fragmanı yayınlandı... İşte final bölümünde yaşanacaklar
Aşk ve Mavi dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı. Ekran macerasına kasım ayında başlayan Atv dizisi Aşk ve Mavi, 16 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak olan 78. bölümüyle macerasını tamamlayacak. İşte, Aşk ve Mavi final fragmanı ve ilk ipuçları
Aşk ve Mavi dizisinin final bölümü için geri sayım başladı. Başrol oyuncusu Emrah’ın kısa bir süre veda ettiği Aşk ve Mavi, bu hafta son kez izleyici karşısına çıkacak. İşte, Burcu Kıratlı, Keremcem , Işıl Yücesoy ve Kenan Bal’ın başrollerini üstlendiği Aşk ve Mavi’nin final bölümünden ilk görüntüler
Yaman'ın Mavi'ye yardıma koştuğunu öğrenen Yüksel deliye döner. Mavi'nin sevgilisini elinden almaya çalıştığını düşünmektedir. Yaman bu düşüncesine çok kızar ve Yüksel'den uzaklaşır. Yaman'ı kaybedeceğini düşünen Yüksel öfkesini Mavi'den çıkarmaya kararlıdır. Cemal, kendisine şantaj yapan Galip'i alt etmek için bir plan yapar. Planı başarılı olur ve Galip geri adım atar. Cemal, bir kez daha beladan sıyrıldığını düşünse de ölümcül bir hata yaptığını fark etmesi geç olmayacaktır
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