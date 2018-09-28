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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.09.2018 - 20:49, Son Güncelleme:

Aşk ve Mavi dizisinin Yüksel'i Seda Akman kimdir? Kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilgiler

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Aşk ve Mavi dizisinin Yüksel'i Seda Akman kimdir? Kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilgiler

Aşk ve Mavi, yeni sezona yeni isimlerle başlamaya hazırlanıyor. Daha önce Adı Zehra, Kalp Atışı, Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinde boy gösteren Seda Akman, Behzat Ç. dizisinde de boy göstermiştir. Peki, Aşk ve Mavi dizisinde Ali'ye aşık bir kız rolünü oynacak olan Seda Akman kimdir? İşte, Yüksel karakteri ve Seda Akman'ın biyografisi hakkında bazı bilgiler

Aşk ve Mavi dizisinin Yüksel'i Seda Akman, diziye katılmasının ardından merakla araştırılan isim oldu. Tefecilik yaparak hayatını idame ettiren Yüksel, Ali'yi görünce aşık olmuş ve duygularına hakim olamamıştır. Peki, Aşk ve Mavi dizisinin Yüksel'i Seda Akman kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Yüksel, 30-35 yaşlarında güzel, alımlı bir kadın. Haris, kindar, acımasız bir karakteri var. Yetimhanede zor koşullarda büyümüş. Yirmili yaşlarının başında kendinden yaşça epey büyük, zengin bir adam olan kocasıyla evlenince bir nevi hayatı kurtulmuş. Kocası ölünce, onun yaptığı tefeciliğe devam etmiş. Aşk nedir bilmemiş, ta ki Ali'ye rastlayana kadar…

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6’da Jetset adında bir TV programı sundu.

Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV’de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak ATV'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis yer almaktadır.

Yer aldığı projeler;

  • Yazı Tura - 2003
  • Mühürlü Güller - 2003
  • Ölümsüz Aşk - 2003
  • Bir İstanbul Masalı - 2003
  • Balans ve Manevra - 2004
  • Aşk Yolu - 2005
  • Kanlı Düğün - 2005
  • Emret Komutanım - 2005/2007
  • Emret Komutanım Şah Mat - 2006
  • Annem - 2007
  • Arka Sokaklar - 2010
  • Behzat Ç. - 2010
  • Küçük Sırlar - 2010
  • Mükemmel Çift - 2010
  • Karakol - 2011
  • Eve Düşen Yıldırım - 2012
  • Tozlu Yollar - 2013
  • Fatih - 2013
  • Acil Servis - 2015
  • Sen Benimsin - 2015
  • Gecenin Kraliçesi - 2016
  • Bu Şehir Arkadan Gelecek- 2017
  • Kalp Atışı- 2017
  • Adi: Zehra- 2018
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