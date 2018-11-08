Aşk ve Mavi 77. bölüm fragmanında Cemal ve İsmet öfke dolu
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan 77. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cemal ve İsmet, annelerini öldüren Elmas'a öfke doludurlar. Onu adalete teslim etmek istemezler. İşte, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cemal, Elmas'ın cezasını kendi elleriyle vermek istemektedir. İşte, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Cemal ve İsmet, annelerini öldüren Elmas'a öfke doludurlar. Onu adalete teslim etmek istemezler. Eve dönen Elmas'ı yakalayıp ormanlık bir alana götürürler. Cemal, Elmas'ın cezasını kendi elleriyle vermek istemektedir. Mavi, yanında çalışan kızlardan birinin eşinden şiddet gördüğünü öğrenince kızı bu beladan kurtarmak ister ancak kızın kocası Mavi'nin başına bela olur. Yaman, Mavi'ye yardım etmeye karar verir. Yüksel, bu duruma çok bozulur. Cemal'i takip eden Galip önemli bir bilginin sahibidir. Ona yolladığı bir zarf Cemal'in dünyasını başına yıkar. Cemal için kabus dolu günler başlar.
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