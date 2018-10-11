Aşk ve Mavi 73. bölüm fragmanında Mavi ölümden kurtuluyor
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan 73. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mavi, ölümden son anda kurtulmuştur. Yüksel'in ona bilerek yardım elini uzatmadığını asla öğrenemez. İşte, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fazıl, Elmas'la ilgili gerçeği öğrenmek üzeredir. Elmas'ın, Aydan'ı durdurabilmesi için çok az zamanı vardır. İşte, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mavi, ölümden son anda kurtulmuştur. Yüksel'in ona bilerek yardım elini uzatmadığını asla öğrenemez. Fazıl, Elmas'la ilgili gerçeği öğrenmek üzeredir. Elmas'ın, Aydan'ı durdurabilmesi için çok az zamanı vardır. Mavi'nin ölüm tehlikesi atlattığını duyan Ali, Mavi'nin daha fazla üzülmemesi için Yüksel'le olan anlaşmasını fesheder. Yüksel, deliye döner ve Göreçkiler'e çok büyük bir zarar vermek ister. Cemal'le iş birliği yaparak onlara büyük bir darbe indirir. Neredeyse bütün müşterilerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Göreçkiler zor durumdadır. Ali, başlarına gelen bu felaketi kimin planladığını düşünürken tesadüfen şahit olduğu bir şey onu şaşkına çevirir.
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