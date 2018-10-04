Aşk ve Mavi 72. bölüm fragmanında Ali ile Mavi'den şok karar!
Aşk ve Mavi, 72. yeni bölüm fragmanında Yüksel'in kurduğu planlar, Ali'nin evliliğini tehlikeye sokmuştur. Her şeyin bu kadar planlı bir şekilde ilerlediğini düşünemeyen Ali, Aşk ve Mavi 72. bölüm fragmanında ciddi bir kararı almanın eşiğindedir. Diğer taraftan Mavi ise Yüksel tarafından uçurumun kenarından aşağı itilmiştir. İşte, Aşk ve Mavi 72. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Aşk ve Mavi, 72. yeni bölüm fragmanında ilginç detaylar ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Yüksel ile Mavi arasında yaşanan gerilimin ölüme kadar sürüklenmesi, Aşk ve Mavi 72. yeni bölüm fragmanında dikkat çekti. İşte, merak edilen o fragman
Mavi ve Ali, yüzüğün Ali'nin cebine nasıl girdiğini bulmaya çalışırlarken Yüksel, Ali'ye yakın olabilmek için bir hamle daha yapar ve Fazıl'a bir inşaat işi için teklif götürür. Fazıl'ın işi kabul etmesi Mavi'yi deliye döndürür. Safiye, Fatma'yı konaktan göndermek için bir ona bir teklifte bulunur. Fatma kabul eder. Safiye, artık Fatma'dan kurtulduğunu düşünerek mutlu olurken Fatma beklenmedik bir karar alır. Hasibe, Birgül'e şaka yapıp ona iyi bir ders vermek isterken kendisini içinden çıkılmaz zor bir duruma sokar. Mavi, Yüksel ve Ali'nin her an birlikte çalışacak olmalarını kabullenemez ve bunun için bir şeyler yapmak ister. Öfkeyle hareket eden Mavi ölümle karşı karşıya getirir. Üstelik ona yardım edecek hiç kimse yoktur.
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