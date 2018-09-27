Aşk ve Mavi 70. bölüm fragmanında Cemal çaresiz kalıyor
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan 70. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cemal, Yüksel'in yaptığı son hamleden sonra çaresizce kadına teslim olmuştur. İşte, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde bundan sonra ailesinin başına gelecek her türlü kötülüğün planlayıcısı Cemal olacaktır. İşte, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Cemal, Yüksel'in yaptığı son hamleden sonra çaresizce kadına teslim olmuştur. Bundan sonra ailesinin başına gelecek her türlü kötülüğün planlayıcısı Cemal olacaktır. Elmas, öğrendiği bilgiyle Safiye'yi parmağında oynatmaya başlamıştır. Safiye kadının her dediğini yapmaktadır. Konak ahalisi Safiye'deki bu değişimi hayretle izlerken Safiye, Elmas'ın beklemediği bir hamle yapar. Yüksel, Göreçkiler'den alacağı intikamı düşünürken bir yandan da Ali'yi de elde etme planları yapmaktadır. Mavi'nin müzayedede Ali için almak istediği bir yüzük Yüksel için bulunmaz bir fırsat olur. Hazırladığı tuzak Mavi ve Ali arasında bir gerilime yol açar.
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