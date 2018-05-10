Aşk ve Mavi 65. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Beyninizde bir tümör var!'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.05.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

Aşk ve Mavi 65. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Beyninizde bir tümör var!'

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Aşk ve Mavi 65. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Beyninizde bir tümör var!'

Aşk ve Mavi dizisinin merakla beklenen 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 11 Mayıs Cuma akşamı izleyicilerle buluşacak olan Aşk ve Mavi'nin 65. bölümü yine heyecan dolu olacak. Dizinin yayınlanan 65. bölüm fragmanında, Ali, rahatsızlanıp doktora gidince beyninde bir tümör olduğunu öğreniyor. Peki, Aşk ve Mavi'nin yeni bölüm fragmanında başka neler var? Aşk ve Mavi 65. yeni bölümünde neler olacak?

Cuma akşamları izleyicilerle buluşan entrikalarla dolu dizi Aşk ve Mavi'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme dair çok sayıda ipucu veren fragman, 11 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 65. bölümün oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi. Yayınlanan 65. bölüm fragmanında,  Ali, rahatsızlanıp doktora gidince beyninde bir tümör olduğunu öğrenir. İşte, Aşk ve Mavi'nin yeni bölüme dair pek çok ipucu içeren 65. bölüm fragmanı...

AŞK VE MAVİ 65. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Emrah ve Burcu Kıratlı'nın yer aldığı Aşk ve Mavi'nin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde, Elmas ve Fazıl'ın evlenecek olması konakta büyük bir deprem yaratır. Cemal ve Safiye, bu evliliği engellemek ve Elmas'ı konaktan göndermek için çare düşünmektedir.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ali, rahatsızlanıp doktora gidince beyninde bir tümör olduğunu öğrenir. Doktor, çok umutlu konuşmaz. Ali yıkılmıştır. Kızı Çiçek'in büyüdüğünde babasını bir katil olarak bilmesini istemez ve cinayeti kendisinin değil, abisi Cemal Göreçki'nin işlediğini anlatmak zorundadır.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Aşk ve Mavi'nin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 64. bölümünde, Elmas planlarını adım adım uygulamaktadır. Başta Cemal olmak üzere konak halkının tüm itirazlarına rağmen Fazıl'la evlenip konağın yeni hanımı olmak istemektedir. Ali ve Mavi doğum telaşıyla koştururken, Hasibe ve Safiye sosyal medyada kim daha fazla takipçi edinecek yarışına girerler.

AŞK VE MAVİ'NİN GENEL KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır.

Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.

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