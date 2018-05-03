Aşk ve Mavi 64. bölüm fragmanında Elmas planlarını uyguluyor
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan 64. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Elmas planlarını adım adım uygulamaktadır. İşte, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Elmas, Fazıl'la evlenip konağın yeni hanımı olmak istemektedir. İşte, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Elmas planlarını adım adım uygulamaktadır. Başta Cemal olmak üzere konak halkının tüm itirazlarına rağmen Fazıl'la evlenip konağın yeni hanımı olmak istemektedir. Ali ve Mavi doğum telaşıyla koştururken, Hasibe ve Safiye sosyal medyada kim daha fazla takipçi edinecek yarışına girerler.
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