Aşk ve Mavi 58. bölüm fragmanında Safiye bağ evine saklanıyor
Aşk ve Mavi 58. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Safiye Demirhan'ı kaçırıp bağ evine saklanır. İşte, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fatma oğlunun kaybolmasının acısıyla yıkılır. İki aile her yerde Safiye'yle Demirhan'ı ararken Ali onları bulur. Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Safiye Demirhan'ı kaçırıp bağ evine saklanır. Fatma oğlunun kaybolmasının acısıyla yıkılır. İki aile her yerde Safiye'yle Demirhan'ı ararken Ali onları bulur. İsmet'e hamile olduğunu söyleyen Pembe bu yalanı çok uzun süre saklayamayacaktır. İsmet'in doktora gitmesiyle gerçek ortaya çıkar. Bu arada Faysal, Ali'nin Demirhan'ın yerini bildiği halde söylemediği bilgisini Mavi'ye verir. Ali'nin yalanı yüzünden yıkılan Mavi ve ailesi bağ evine gittiklerinde dehşete düşerler. Demirhan'ın içinde olduğu kulübe yanmaktadır.
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