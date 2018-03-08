Aşk ve Mavi 56. bölüm fragmanında Göreçkiler şaşkına dönüyor

Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ali, Cemal ve Safiye'nin kendilerinden ne saklandığını öğrenmek ister. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Safiye'nin teslim olması ve itirafı Göreçkiler'i şaşkına çevirir. Ali, Cemal ve Safiye'nin kendilerinden ne saklandığını öğrenmek ister. Cemal, Faysal'ın teklifini söylediğinde Ali, abisine büyük bir öfke duyar ve Faysal'la hesaplaşmak ister. Mavi ve Cemal onu durdurmaya çalışırlar. Mavi ve Ali tekrar bir araya gelmişlerdir. Mavi, Göreçkiler'in yanına dönmeye karar verir. Pembe'nin keşfettiği büyük sır yeni kavgalara, ayrılıklara ve büyük bir yıkıma sebep olacaktır.