Aşk ve Mavi 55. bölüm fragmanında Safiye'den şoke eden olay!

Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cemal, Safiye'yi kurtarmak için Servet'in evine gidip delilleri ortadan kaldırmak ister ancak bıçağı bulamaz. İşte, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Safiye, Servet'i bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştır. Cemal, Safiye'yi kurtarmak için Servet'in evine gidip delilleri ortadan kaldırmak ister ancak bıçağı bulamaz. Bıçağı Faysal almıştır. Cemal ve Safiye'yi tehdit eder. Mavi ve Ali'yi ayırmalarını, aksi halde bıçağı polise vereceğini söyler. Mavi ve Ali, aralarındaki sorunları çözmüş, barışmışlardır. Mavi, eve dönmeye karar verdiğinde Safiye, Mavi'ye Ali hakkında olumsuz şeyler anlatır. Cemal de kardeşini Mavi'ye karşı doldurmaya başlamıştır. Yaptıklarından vicdan azabı duysa da Safiye'yi hapis yatmaktan kurtardığını düşünen Cemal, hiç beklemediği bir sürprizle yıkılır