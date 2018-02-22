Aşk ve Mavi 54. bölüm fragmanında Mavi ve Ali boşanacak mı?

Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde oldukça dramatik ve ilginç anlar yer alacak. Yeni bölümde Ali, kendini affettirmek için çabalasa da Mavi'yi boşanma kararından vazgeçiremez. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mavi, Ali'ye boşanmak istediğini söylemiştir. Ali, kendini affettirmek için çabalasa da Mavi'yi bu kararından vazgeçiremez. Pembe, İsmet'e yakınlaşabilmek için bir plan yapar. Göreçkiler'in evine giderek Faysal'a karşı mahkemede tanıklık yapacağını söyler. Pembe'nin bu teklifi İsmet'i ona yakınlaştırır. Servet, Ürgüp'ü terk etme planları yaparken Cemal'i yine tehdit edip para ister. Cemal istediğini vermeyince bildiklerini Safiye'ye anlatacağını söyler. Cemal'in az zamanı vardır ve parayı bulmazsa Safiye, Demirhan'ın kendi bebeği olmadığını öğrenecektir.