Aşk öpücüğü Kerem'den geliyor!
Afili Aşk 20. Bölümde Ayşe'nin reklam çekimi olduğu gün sete giden Kerem, onun başkasıyla öpüşmesine dayanamıyor ve devreye kendi giriyor.
Afili Aşk 30 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ayşe, çekim günü heyecanlıdır ve bunu Kerem'le paylaşır. Ayşe'nin reklam çekiminde bir öpüşme sahnesi olmasına bozulan Kerem ise kıskançlık içindedir. Ayşe'ye engel olamaz ancak bu şekilde de durumu kabullenemez. Kerem, çekimlerin olduğu gün Ayşe için sete gider. Ayşe ise rolüne hazırlanır ve rol arkadaşını beklemeye başlar. Beklenen an gelir. Ayşe, rol arkadaşını beklerken kapıdan içeri Kerem girer ve aşk öpücüğü sonunda gelir...
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