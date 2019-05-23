Komedide oynamak istiyorum

◊ “Yaralı Kuşlar” ile her gün izleyici ile buluşuyorsunuz... Gelen tepkiler nasıl?

Gizem Arıkan: Dizimiz çok sevildi, güzel tepkiler alıyorum. Canlandırdığım Meryem’in saflığı, iyiliği, kardeşine olan sevgisi, onun için mücadelesi insanların kalbine dokundu. İzleyiciler Meryem’e çok üzülüyor. Demek ki hikayemiz gerçek anlamda izleyenlerimize geçti. Bunu bilmek beni mutlu ediyor.

◊ “Yaralı Kuşlar”la tanınırlığınız da arttı. Bu durum hayatınızda neleri değiştirdi?

- Bu dizi bana çok şey öğretti, hâlâ öğretiyor. Artık bu mesleği yapmak istediğimden eminim. Onun dışında hayatımda büyük değişiklikler olmadı. Sadece beni durdurup fotoğraf çektirdiklerin de, tanınmaya başladığımı anladım. (Gülüyor) Bu durumlarda hem seviniyorum, hem de utanıyorum. Karşılıksız sevgiyi daha iyi anladım.

◊ Dizide Meryem ve Levent ilişkisi nereye doğru gidiyor? Artık romantik sahneler görebilecek miyiz?

- Levent ve Meryem büyük sürprizlerle geliyor. Aşk onlara dokundu. Tam olarak neler olacağını biz de bilmiyoruz. Bize de her şey sürpriz oluyor. Bekleyip görelim. (Gülüyor)

◊ Sizin için aşk nedir?

- “Aşk, gerçekliğin ilk ışığında yok olacak bir sistir.” Charles Bukowski söylemiş, biz susalım. (Gülüyor) Kalıcı olan sevgidir.

◊ Bundan sonraki projelerinizde nasıl bir karakteri canlandırmak istersiniz?

- Oyuncu olarak her türlü rolü oynamak istiyorum. Komedide rol olmak en çok istediklerim arasında. İnsanların beni tek tip karakter ile hatırlamasını hiç istemem. Umarım çeşitli karakterleri deneyimleme şansım olur.

Ali Yasin Özegemen

En büyük hayalim ismimi ölümsüzleştirmek

◊ “Yaralı Kuşlar” çok sevildi, siz nasıl tepkiler alıyorsunuz?

- Gelen tepkiler beni mutlu ediyor. İzleyicinin bizi sevdiklerini bilmek, işimizi daha büyük motivasyonla yapmamıza yardımcı oluyor. Her gelen mesajı, yorumu okumaya çalışıyorum. Sosyal medya ortamında bazen tansiyonları ölçüyorum. Ve sonuç gerçekten mutluluk ve gurur verici.

◊ Sosyal medyada sizin için “Günlük dizi başrol oyuncusu olarak başlayıp da primetime başrol oyunculuğuna yükselen ilk jönümüz olabilir” diye yazmışlar. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili?

- Evet, bana gelen mesajlarda da böyle yorumlar geliyor. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle ben işimi aşkla yapıyorum. Ama benim bakış açımda, günlük dizi ve ya primetime projesi diye ayrım yok. Şu an çok güzel bir projedeyim. Levent karakterini çok severek oynuyorum.

◊ Meryem ve Levent arasındaki buzlar eriyecek mi?

- Evet, ikilinin arasındaki buzlar gitgide eriyor. Çünkü Levent, artık Meryem’in masum olduğunun farkında. Çok fazla ipucu veremiyorum. Ama en azından şunu söyleyebilirim, Levent ilk başlardaki kalkanlarını Meryem’e karşı indirmiş durumda. İlerisi için çok özel ve güzel sahneleri seyircilerimizle kavuşturmanın heyecanı içindeyim. Biz çekerken gerçekten çok keyif alıyoruz, o enerjinin de seyircimize geçeceğine inanıyoruz.

◊ Sizin için aşk nedir?

- Bulutların üzerinde gezmek, aklında ondan başka hiçbir şey olmamasıdır...

Aşk doğru kişiyle yaşandığı sürece bu dünyada alınabilecek en güzel hediyedir.

◊ Kariyeriniz ile ilgili en büyük hayaliniz nedir?

- İsmimi ölümsüzleştirmek. Bu işe yeni başlamış ya da işin içerisinde olan arkadaşlarımıza bir nebze de olsa ışık tutabilmek benim için çok önemli. Kısacası hedefim; en iyi olabilmek için daha çok çalışmak ve sonunda kendimi mutlu edebilmek.