Ünlü oyuncu, “Wilma Elles aşkı nasıl tarif eder? Aşk her şeyi affeder mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aşk kesinlikle her şeyi affeder. Aşk olmadan yaşayamam. Aşk bir insanı güzelliklerle ve acılarla birlikte sevmek demektir. Aşk her zaman dünyadaki en heyecan verici durumdur.”