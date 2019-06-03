Aşk-ı Memnu’nun tekrar bölümleri ne zaman?
Bir döneme damga vuran Kanal D dizisi Aşk-ı Memnu, ekranlara geri dönüyor. Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem’in paylaştığı Aşk-ı Memnu, hala sosyal medyaya zaman zaman konu oluyordu. Peki, Aşk-ı Memnu’nun tekrar bölümleri ne zaman başlayacak?
Halit Ziya Uşagil'in kitabından televizyona uyarlanan Aşk-ı Memnu, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Dizinin ilk bölümü 4 Eylül 2008 tarihinde yayınlanmaya başladı ve 24 Haziran 2010’da final yaptı. Dizinin final bölümü, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranını elde etti. Bu başarının ardından birçok ülkede yayınlandı.
İki sezon boyunca zirveden inmeyen ve final yapmasına rağmen yıllardır adından söz ettiren Aşk-ı Memnu’nun tekrar bölümlerinin haziran ayının ikinci haftası itibariyle Kanal D ekranlarında olması bekleniyor.
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