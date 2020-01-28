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Televizyon
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:18,Son Güncelleme:/

Aşk-ı Memnu’nun senaristleri Romanya’daki davayı kazandı

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Aşk-ı Memnu’nun senaristleri Romanya’daki davayı kazandı

Aşk-ı Memnu’nun senaryo yazarları Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu, geçtiğimiz yıl Romanya’nın ünlü televizyon kanalı Antena 1’e dava açmıştı.

Davanın gerekçesi; kanalda yayınlanan Fructul Oprit (Yasak Meyve) dizisinin Aşk-ı Memnu dizisinden izinsiz şekilde birebir kopyalanmasıydı. Geçtiğimiz gün görülen davada Bükreş mahkemesi nihai kararını verdi ve dizinin her türlü mecrada kamuoyuna iletilmesinin durdurulmasına karar verildi.


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