Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ile Kanal D'de!
Bir dönem ekranları kasıp kavuran Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleri ile yeniden Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabından uyarlanan dizinin ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in bulunduğu dizi, 10 Haziran Pazartesi günü saat 16.45 itibariyle hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yer alacak.
İki sezon boyunca zirveden inmeyen ve final yapmasına rağmen yıllardır adından söz ettiren Aşk-ı Memnu’nun tekrar bölümleri ile yaz boyunca hafta içi her gün saat 16.45'de Kanal D ekranlarında olacak.
Halit Ziya Uşagil'in kitabından televizyona uyarlanan Aşk-ı Memnu, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Dizinin ilk bölümü 4 Eylül 2008 tarihinde yayınlanmaya başladı ve 24 Haziran 2010’da final yaptı. Dizinin final bölümü, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranını elde etti. Bu başarının ardından birçok ülkede yayınlandı.
AŞK-I MEMNU'NUN KONUSU
Adnan, on bir yıl önce eşini kaybedince, sosyal hayattan uzaklaşıp köşküne çekilmiş, bütün ilgisini kızı Nihal ve oğlu Bülent’e vermiştir.
Aşkı arayan bir aşk hikayesi...
Adnan, on bir yıl önce eşini kaybedince, sosyal hayattan uzaklaşıp köşküne çekilmiş, bütün ilgisini kızı Nihal ve oğlu Bülent’e vermiştir. Aile yadigâri emektarları, çocukların yarı Fransız dadısı ve hamiliğini yaptığı uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul’un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, yine İstanbul’un tanınmış ailelerinden Melih Bey takımından Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya, kış ortasında baharı filizlendirmeye başlar.
Firdevs Hanım çok hırslı bir kadındır. Kızlarıyla rekabet halindedir. Kocasının ani ölümü bile onu cemiyet hayatından uzaklaştıramamış, her önemli davetin en dikkat çekici yüzü olmaya devam etmiştir.
Bihter babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesine kin duymakta ve Firdevs Hanım’ın kızı olarak anılmaktan büyük utanç duymaktadır. Yalnızlığın ve hüznün içinde Adnan Bey’le karşılaştığında onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar.
Öte yandan Firdevs Hanım için de Adnan Bey en cazip eş adayıdır. Onu elde etmeye çalışırken kızı Bihter’le yolları kesişir ve anne kız arasında yıllarca sürecek büyük bir çatışma başlar.
Bihter, Adnan Bey’in köşkünde huzuru, güveni, mutluluğu ararken, tutkuyla tanışır. Behlül ve Bihter birbirlerine doğru sürüklenirler. Yasak aşkları bu ailedeki herkesi ayrı ayrı etkileyecektir. Masumiyet, ihanet bulutlarıyla gölgelenir. Tutku ve aşk sadakati esir alır.
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