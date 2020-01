Aşk gelsin de hayatım renklensin

◊ “Afili Aşk” yaz dizisi olarak başladı ama o kadar sevildi ki yeni sezonda da yayınlanmaya devam etti. Dizinin neredeyse her bölümü reyting rekoru kırıyor. Bu başarının sırrı ne sizce?

- Bence bu başarıyı bütün ekibin uyumlu olması getirdi. Ayrıca çok iyi yazılmış bir senaryomuz var.

◊ Siz de partneriniz Çağlar Ertuğrul’la uyumlu bir çift oldunuz...

- Evet, diziyi izlediğim zaman Çağlar’la gerçekten yakıştığımızı ve uyumlu olduğumuzu görüyorum. Hem enerji hem de görsel olarak...

◊ Sette, çekim yaparken nasılsınız?

- Sadece kendi karakterimize odaklanmıyoruz, ikimiz de hem birbirimize hem rollerimize sahip çıkıyoruz. Çekim öncesi yönetmenimizle prova yapıyor, aklımızdaki tüm soru işaretlerinden kurtuluyor, ondan sonra kamera karşısına geçiyoruz.

◊ Çekimler sırasında senaryonun dışına çıkıp doğaçlama yaptığınız

oluyor mu?

- Oluyor. Yönetmenimiz de senaristlerimiz de buna izin veriyor. Bize bu anlamda güzel bir alan sağladılar. O rahatlıkla oynuyoruz.

DİZİ DAHA BAŞLAMADAN ‘AYKER’ FANLARI OLUŞTU

◊ Sizce Ayşe ve Kerem ekranın unutulmaz çiftleri arasına girer mi?

- Bence kesinlikle girer.

◊ İzleyici ekranda birbirlerine yakışan isimleri gerçek hayatta da birlikte görmek ister genelde. Size

bu yönde baskı yapanlar oluyor mu?

- Çağlar’ın neredeyse 3 yıldır devam eden bir ilişkisi var. Bunu herkes bildiği için üzerimizde bahsettiğiniz gibi bir baskı olmuyor.

◊ Ayşe ve Kerem’in sosyal medyada da birçok hayranı var, kendilerine ‘AyKer fanları’ diyorlar...

- AyKer fanları daha dizi başlamadan oluştu. (Gülüyor) İkimizin de çok seveni var. Takipçilerimizin çoğu da genç. Bu yüzden onlara karşı sorumluluğum olduğunu düşünüyorum.

ÇAĞLAR BENİ GÖRÜNCE “GEÇ KALDIN” DEDİ

◊ Diziden önce tanışıyor muydunuz Çağlar Ertuğrul’la?

- Hayır, “Afili Aşk”a başlarken tanıştık.

◊ İlk yan yana geldiğiniz günü hatırlıyor musunuz?

- Evet, benim için sıkıntılı bir dönemdi...

◊ Neden?

- Eniştemi kısa bir süre önce kaybetmiştim çünkü. Audition’a girecektim, Çağlar’la uyumumuza bakılacaktı. Yağmurlu bir gündü, biraz da gecikmiştim...

◊ Neler oldu o gün?

- Sete hem panik hem de heyecanla girdim. Çağlar beni görür görmez “10 dakika geç kaldın, sette de böyle mi yapacaksın” dedi. (Gülüyor) Espri yapmış. İyi niyetli biri olduğunu onu tanıdıkça anladım.

BENİM ‘AFİLİ AŞK’IM CAN

◊ Kısa süre önce 30 yaşına girdiniz. Çıkan haberlerde yeni yaşınızdan “aşk” dilediğinizi öğrendik...

- (Gülüyor) Aşk bence hayattaki her şeyin sembolü. Her yerde, her şeyde var aşk. Evet, yeni yaşımdan aşk diledim. Çünkü hayatım biraz renklensin istiyorum.

◊ Hayatınızdaki en ‘afili aşk’ kimdi?

- Yeğenim Can. Şimdi 10 yaşında. Ona çok düşkünüm. Hatta fotoğraflarını sosyal medya hesabımda da paylaşıyorum.

◊ Sosyal medya demişken; çok sık kullanır mısınız?

- Benim için vazgeçilmez bir alan sayılmaz ama kullanmayı seviyorum. Özellikle bir projeye yeni dahil olduğum zamanlarda daha çok paylaşım yapıyorum. Bu sayede işin geri yansımasını sıcağı sıcağına görebiliyorum.

BAŞARILI OLACAĞI BAŞINDAN BELLiYDi

◊ “Afili Aşk”a başlarken, dizinin bu kadar ilgi görmesini bekliyor muydunuz?

- Bekliyordum. Beklediğim, hissettiğim gibi çok iyi başladı ve öyle devam ediyor. Senaryoyu ilk okuduğumda sadece baş karakterlerin değil, diğer karakterlerin de eğlenceli hikayelere sahip olduğunu gördüm. Herhangi bir yaz dizisi gibi değildi. Başarılı olacağı başından belliydi.

KENDİMİ İKİNCİ PLANA ATMAM

◊ Ayşe her zaman başkalarını düşünen, kendini ikinci plana atan biri. Siz öyle misiniz?

- Ben de çok fedakarlıklar yaparım sevdiklerim için ama kendimi de ikinci plana atmam. İnatçıyımdır ve isteklerimden vazgeçmem.