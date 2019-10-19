Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte Aşk Ağlatır'ın 7. bölüm 2. fragmanı
Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır bu hafta 7. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde, Ada ve Rüzgar'ı bir arada gören Yusuf, Ada'nın Rüzgar ile arasında bir şeyler olduğunu düşünecek. Fakat Yusuf Ada ile konuştuktan sonra Nalan ile ilgili önemli bir karar verecek. Peki, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte Aşk Ağlatır'ın 7. bölüm 2. fragmanı.
Pazar akşamları seyirci ile buluşan Aşk Ağlatır, 20 Ekim akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Aşk Ağlatır'ın geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından, bu hafta neler olacağı izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte, Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanı ve 7. bölüm kısa özeti.
AŞK AĞLATIR'IN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Artık Ada’yla aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir
Ada ve Rüzgar’ı bir arada gören Yusuf, Ada’nın Rüzgar’la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf’un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir. Ada Yusuf’a o gece neden Rüzgar’la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve ‘Ben sadece seni seviyorum’ der.
Yusuf Ada’yla konuşmasından sonra Nalan’dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da. Artık Ada’yla aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yusuf’u tekrar kazanmak için bir planı vardır.
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