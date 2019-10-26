Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde Ada Yusuf'a veda ediyor! İşte Aşk Ağlatır'ın 8. bölüm fragmanı
Pazar akşamları ekranlara gelen Aşk Ağlatır, bu hafta 8. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Aşk Ağlatır'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanına, Ada'nın Yusuf'a veda etmesi ve duygu yüklü anlar damga vurdu. Peki, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Aşk Ağlatır'ın 8. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklara dair merak edilenler.
Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu,Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır, 27 Ekim Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Aşk Ağlatır'ın geçen haftaki bölümünde yaşanan duygusal anların ardından, bu hafta neler olacağı sabırsızlıkla bekleniyor. İşte, Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanı...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aşk Ağlatır'ın bu hafta ekranlara gelecek olan 8. bölümünde şunlar yaşanacak;
Nalan’ın hamile kalmasıyla büyük bir çıkmaza giren Yusuf’un, Ada’dan vazgeçemediği tanıtımda iki aşığın gözyaşları içinde kaldığı duygusal anlar izleyenleri derinden etkiliyor. Nalan evlenmek için Yusuf’a baskı yaparken, Yusuf’a veda etmek zorunda kalan Ada’nın “Hoşçakal İstanbullu!” sözleri yürekleri burkuyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ada ve Rüzgar’ı bir arada gören Yusuf, Ada’nın Rüzgar’la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf’un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir. Ada Yusuf’a o gece neden Rüzgar’la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve ‘Ben sadece seni seviyorum’ der. Yusuf Ada’yla konuşmasından sonra Nalan’dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da. Artık Ada’yla aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yusuf’u tekrar kazanmak için bir planı vardır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle