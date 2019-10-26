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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
26.10.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde Ada Yusuf'a veda ediyor! İşte Aşk Ağlatır'ın 8. bölüm fragmanı

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Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde Ada Yusuf'a veda ediyor! İşte Aşk Ağlatır'ın 8. bölüm fragmanı

Pazar akşamları ekranlara gelen Aşk Ağlatır, bu hafta 8. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Aşk Ağlatır'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanına, Ada'nın Yusuf'a veda etmesi ve duygu yüklü anlar damga vurdu. Peki, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Aşk Ağlatır'ın 8. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklara dair merak edilenler.

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu,Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır, 27 Ekim Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Aşk Ağlatır'ın geçen haftaki bölümünde yaşanan duygusal anların ardından, bu hafta neler olacağı sabırsızlıkla bekleniyor. İşte, Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanı...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşk Ağlatır'ın bu hafta ekranlara gelecek olan 8. bölümünde şunlar yaşanacak;

Nalan’ın hamile kalmasıyla büyük bir çıkmaza giren Yusuf’un, Ada’dan vazgeçemediği tanıtımda iki aşığın gözyaşları içinde kaldığı duygusal anlar izleyenleri derinden etkiliyor. Nalan evlenmek için Yusuf’a baskı yaparken, Yusuf’a veda etmek zorunda kalan Ada’nın “Hoşçakal İstanbullu!” sözleri yürekleri burkuyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ada ve Rüzgar’ı bir arada gören Yusuf, Ada’nın Rüzgar’la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf’un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir. Ada Yusuf’a o gece neden Rüzgar’la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve ‘Ben sadece seni seviyorum’ der. Yusuf Ada’yla konuşmasından sonra Nalan’dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da. Artık Ada’yla aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yusuf’u tekrar kazanmak için bir planı vardır.

 

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