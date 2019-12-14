Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde Ada Rüzgar ile evlenecek mi? Aşk Ağlatır 15. bölüm 2. fragmanı

Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır, 15 Aralık Pazar akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Rüzgar'ın Ada konusunda giderek tehlikeli bir hal almasıyla yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte, Aşk Ağlatır'ın bu haftaki 15. bölümünde yaşanacakların özeti.

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf’a ne olduğunu duyan Nalan, duygularını Mert’ten gizlemeye çalışsa da kahrolur. Ada’yı elde etmek için iyice gözünü karartan Rüzgar ise çok tehlikeli oyunlar oynamaya başlar. Nihal, geçmişte yaptıkları ortaya çıkacak diye deliye dönerken; onun kabuslarının sebebi olan Hünkar, kızı Cemre ile karısı Zeynep’in de Ada ve Yusuf’un kendisi için neden bu kadar önemli olduklarını sorgulamaları üzerine çok zor durumda kalır. Zeynep, çok düşkün olduğu kocası Hünkar’ın kendisinden gizlediği sırrını ortaya çıkarmak için harekete geçer! İsmail ise Ada’nın sahip olduğu servetin peşine düşerek geçmişi eşelemeye başlar. Bu arada Ada herkesin hayatını etkileyecek çok zor bir karar vermek üzeredir!