Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır'ın 6. bölümünde Yusuf'u şoke eden görüntü
Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Aşk Ağlatır'ın bu haftaki bölümünde, Ada ile birlikte olmaya karar veren Yusuf, Ada'yla konuşmaya giderken gördüğü manzara karşısına şoke olacak. Peki, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 6. bölüm fragmanı.
Bu sezon yayın hayatına başlayan Aşk Ağlatır 13 Ekim Pazar akşamı 6. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Annesini küçük yaşta kaybeden bir genç kızın öyküsünün ele alındığı dizide, bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. İşte, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümüne dair detaylar.
AŞK AĞLATIR'IN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nalan ve Mert’in öpüştüklerini gören Ada, Nalan’la yüzleşir. Nalan, Ada’nın gördüklerini Yusuf’a anlatmasına engel olmaya çalışır. Ada Yusuf’a bu gerçeği söyleyip söylememekte kararsız kalırken kötü bir sürpriz onu beklemektedir; Mustafa, İstanbul’a gelmiştir. Diğer yanda Nihal ve Yıldırım, Ada’nın geçmişiyle ilgili çok önemli bir sırrı fark eder. Yıldırım, Ada’ya kim olduğunu söyleme kararı alır. Yusuf ise, kalbine daha fazla söz geçiremeyeceğini anlar, Nalan’dan ayrılıp Ada’yla birlikte olmaya karar verir. Ancak Ada’yla konuşmaya giderken beklemediği bir görüntü karşısında şok olur.
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