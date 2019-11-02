Aşk Ağlatır'ın 9. bölümünde İsmalil gerçekleri öğreniyor! İşte Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanı
Pazar akşamları yayınlanan Aşk Ağlatır, bu hafta 9. bölümü ile ekranlara gelecek. Aşk Ağlatır'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanına, İsmail'in Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrenmesi damga vurdu. Peki, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde başka neler olacak? Ada ve Yusuf ayrılacak mı? İşte, Aşk Ağlatır'ın 9. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.
Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır 3 Kasım Pazar akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin geçen haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, bu hafta neler olacağını izleyenler sabırsızlıkla beklemeye başladı. İşte, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçları.
AŞK AĞLATIR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada’ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır.
Ada ise Yusuf’tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada Yusuf’a kızgındır.
Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul’da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır.
İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail’in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.
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