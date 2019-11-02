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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 23:11, Son Güncelleme:

Aşk Ağlatır'ın 9. bölümünde İsmalil gerçekleri öğreniyor! İşte Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanı

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Aşk Ağlatır'ın 9. bölümünde İsmalil gerçekleri öğreniyor! İşte Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanı

Pazar akşamları yayınlanan Aşk Ağlatır, bu hafta 9. bölümü ile ekranlara gelecek. Aşk Ağlatır'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanına, İsmail'in Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrenmesi damga vurdu. Peki, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde başka neler olacak? Ada ve Yusuf ayrılacak mı? İşte, Aşk Ağlatır'ın 9. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.

Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır 3 Kasım Pazar akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin geçen haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, bu hafta neler olacağını izleyenler sabırsızlıkla beklemeye başladı. İşte, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçları.

AŞK AĞLATIR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada’ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır.

Ada ise Yusuf’tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada Yusuf’a kızgındır.

Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul’da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır.

İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail’in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.

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