Aşk Ağlatır'ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aşk Ağlatır'ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları seyirciyle buluşan Aşk Ağlatır'ın merakla beklenen yeni bölümünde Yufus Nihal'in intihar ettiğini düşündü için Ada'dan ayrılmak zorunda kalacak. Genç kızın zor anlarında ise Rüzgar Ada'nın yanında yer alacak. İşte, Aşk Ağlatır'ın 5. bölümünde yaşanacaklara dair detaylar.
Pazar akşamları ekranlara gelen Aşk Ağlatır 6 Ekim Pazar akşamı 5. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Aşk Ağlatır'ın bu haftaki bölümünde yine birbirinden heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanları...
AŞK AĞLATIR'IN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ada Yusuf’u anlayışla karşılar. Ama ayrılık ikisi için de çok zordur. Rüzgar bu zor anlarında Ada’nın yanında yer alır. Ada ve Yusuf birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da kader onları sık sık bir araya getirir. Bu durum Nalan’ın Ada’yı uzaklaştırmak için dayısıyla konuşma yapmasına sebep olur. Bu konuşmanın Ada’ya yansıması nasıl olacaktır? Çiçek bir iş için Nalan’ın elbiselerinden birini gizlice alır. Ancak Nalan’ın durumu anlaması pansiyonda büyük gerginliğe sebep olur. Diğer taraftan Sumru ve Fırat, Nalan’ın bir açığını bulmaya çalışırlar. Nalan’ın Mert’le olan ilişkisi açığa çıkacak mıdır?
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