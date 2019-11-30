Aşk Ağlatır'ın 13. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisi 13. bölümü ile macerasına devam ediyor. Yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun yazdığı, pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Aşk Ağlatır'ın yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İşte, Aşk Ağlatır'ın 13. bölüm fragmanları...
Eylül ayında televizyon hayatına giriş yapan Aşka Ağlatır dizisi, yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. İşte, Aşk Ağlatır'ın 1 Aralık 2019 tarihli yeni bölümüne ilişkin ayrıntılar...
13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Artık aralarında bir engel kalmadığına sevinen çift evlenmek için ilk adımı atarlar; Yusuf Ada’yu istemeye gider. Nalan’ın Mert’le olmayı denemekten başka şansı kalmamıştır. Aşkını ilan eden Rüzgar, karşılık bulamayınca, kendine hakim olamaz ve Ada’yı kaçırmaya kalkar. Yusuf, Cevdet Yalçın’la iz sürerken, herkes kaybolan Ada’nın peşine düşer.
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