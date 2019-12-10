Aşk Ağlatır ne zaman final yapacak? Aşk Ağlatır final mi yapacak?

'Love That Makes You Cry' adlı dizinin uyarlaması olarak ülkemizde yayınlanan Aşk Ağlatır dizisi için final kararı alındığı iddia ediliyor. Taşradan İstanbul'a göç edip tek başına kalmaya çalışan gençlerin vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın anlatıldığı dizinin final yapıp yapmayacağı diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı, Selim Bayraktar, Melisa Döngel ve Durul Bazan gibi isimlerin rol aldığı Aşk Ağlatır dizisi bu hafta 15. bölümüyle ekranlarda olacak. Öte yandan sosyal medyada yer alan iddialara göre dizi, 16. bölümüyle birlikte yayın hayatına son verecek.

Dizinin yapımcısı ya da yayıncı kuruluş tarafından final iddialarına henüz yanıt gelmedi. Konuya ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.