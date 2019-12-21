Aşk Ağlatır final yapıyor! Aşk Ağlatır'ın finalinde neler olacak?

'Love That Makes You Cry' adlı dizinin uyarlaması olarak ülkemizde yayınlanan Aşk Ağlatır dizisi için final kararı alındı. Aşk Ağlatır, 22 Aralık Pazar akşamı 16. bölümüyle yayın hayatına veda edecek. İşte, Aşk Ağlatır'ın finalne ilişkin ayrıntılar...

Aşk Ağlatır'ın 22 Aralık'ta ekranlara gelecek finalinde;

Ada'nın servetinin peşine düşen İsmail ise Erdem’in karısına ulaşmak için çıktığı yolda Hünkar’la karşılaşınca büyük bir şok yaşar. Hünkar, ona Ada’ya yaptıklarının hesabını sorar. Ada’nın sevdiklerinin zarar görmemesi için kendisinden vazgeçtiğini öğrenen Yusuf, onu Rüzgar’ın ellerinden kurtarmak için hemen harekete geçer.

Yusuf ve sevdiklerinin hayatı için Rüzgar’la evlenmeyi kabul eden Ada’yı babası ile ilgili çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan Zeynep ise kocasının kendisine söz vermesine rağmen neden yeniden Özben’lerin peşine düştüğünü sorgulamaya başlar. Hünkar’ın Ada ile ilgili sırrını öğrenmeye çok yaklaşır.