Aşk Ağlatır dizisi oyuncuları kimler? İşte Aşk Ağlatır'ın konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisi 3. bölümü ile macerasına devam ediyor. Yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun yazdığı, pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Aşk Ağlatır'ın konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Aşk Ağlatır dizisi oyuncuları kimler? İşte Aşk Ağlatır'ın konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgiler.
Eylül ayında televizyon hayatına giriş yapan Aşka Ağlatır dizisi, oyuncuları ile merak edilmeye devam ediyor. “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarlanan Aşk Ağlatır'da taşradan İstanbul'a göç etmiş gençlerin ayakta kalma çabaları ele alınıyor. İşte, Aşk Ağlatır dizisi hakkında merak edilenler.
AŞK AĞLATIR OYUNCULARI KİMLER?
Yapımını MF Yapım’ın, yaptığı Aşk Ağlatır dizisinde, Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı, Eda Şölenci, Oktay Çubuk gibi oyuncular yer alıyor.
AŞK AĞLATIR DİZİSİ KONUSU NE?
Pazr akşamları yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde; taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.
AŞK AĞLATIR İLK BÖLÜM ÖZETİ
Aşk Ağlatır 1. Bölümünde; Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat’ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada’ya yazılmış bir mektup bulur. Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar… Yusuf’un çıktığı bu yolculuk onun ve Ada’nın hayatını sonsuza kadar değiştirecektir… Ancak Ada’nın hayallerinin peşinden gitmesi o kadar da kolay olmaz; dayısı İsmail ve müstakbel nişanlısı Mustafa, Ada’yı durdurmak için her şeyi yapmayı göz almıştır.
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