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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.09.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Aşk Ağlatır dizisi oyuncuları kimler? İşte Aşk Ağlatır'ın konusu ve oyuncu kadrosu

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Aşk Ağlatır dizisi oyuncuları kimler? İşte Aşk Ağlatır'ın konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisi 3. bölümü ile macerasına devam ediyor. Yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun yazdığı, pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Aşk Ağlatır'ın konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Aşk Ağlatır dizisi oyuncuları kimler? İşte Aşk Ağlatır'ın konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgiler.

Eylül ayında televizyon hayatına giriş yapan Aşka Ağlatır dizisi, oyuncuları ile merak edilmeye devam ediyor. “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarlanan Aşk Ağlatır'da taşradan İstanbul'a göç etmiş gençlerin ayakta kalma çabaları ele alınıyor. İşte, Aşk Ağlatır dizisi hakkında merak edilenler.

AŞK AĞLATIR OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını MF Yapım’ın, yaptığı Aşk Ağlatır dizisinde, Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı, Eda Şölenci, Oktay Çubuk gibi oyuncular yer alıyor.

AŞK AĞLATIR DİZİSİ KONUSU NE?

Pazr akşamları yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde; taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.

AŞK AĞLATIR İLK BÖLÜM ÖZETİ

Aşk Ağlatır 1. Bölümünde; Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat’ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada’ya yazılmış bir mektup bulur. Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar… Yusuf’un çıktığı bu yolculuk onun ve Ada’nın hayatını sonsuza kadar değiştirecektir… Ancak Ada’nın hayallerinin peşinden gitmesi o kadar da kolay olmaz; dayısı İsmail ve müstakbel nişanlısı Mustafa, Ada’yı durdurmak için her şeyi yapmayı göz almıştır.

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