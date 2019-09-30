Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanında Yusuf'tan güzel bahane...
Aşk Ağlatır son bölümün ardından yeni bölümde ilk sahne ile izleyici karşısına çıktı. Yusuf'un kamyonla birlikte Ada'yı görmeye geldiği Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı, yeni bölümden ilk sahne anlamı taşıyor. Peki, Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? İşte, dizinin son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgile
Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı niteliğindeki ilk sahne fragmanı, duygu dolu anları izleyicilerle buluşturdu. Gerilimin hat safhada olduğu son bölümün ardından 5. yeni bölüm fragmanında güzel bir sahne ile içleri ısıtan Aşk Ağlatır, son bölümü ile de merak konusu oldu. İşte, Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölümünden bazı bilgiler
AŞK AĞLATIR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Aşk Ağlatır'ın 5. yeni bölüm fragmanında Yusuf, iş yerinin kamyonu ile Ada'nın yaşadığı yere gelir. Ada'ya köpeğin kendisini özlediğini bahane eden Yusuf, genç kızı görmenin heyecanını yaşamaktadır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sözde; Yusuf onu terk ettiği için canına kıymaya kalkmıştır. Daha önce de böyle bir olay yaşandığı için Yusuf durumdan şüphelenmez ve içi kan ağlasa da Nalan’a hayat boyu bağlılık sözü verir. Ada ise; derin bir aşkla bağlandığı Yusuf’u kaybettiğinden habersiz, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul’a gelen Mustafa’dan kurtulmayı patronu Rüzgar sayesinde başarır. Diğer yandan, Rüzgar’ın ailesinin evinde bir yardımcı krizi yaşanmaktadır. Rüzgar’a vefa borcunu ödemek isteyen Ada; teklifi coşkuyla karşılar.
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