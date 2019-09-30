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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.09.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanında Yusuf'tan güzel bahane...

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Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanında Yusuf'tan güzel bahane...

Aşk Ağlatır son bölümün ardından yeni bölümde ilk sahne ile izleyici karşısına çıktı. Yusuf'un kamyonla birlikte Ada'yı görmeye geldiği Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı, yeni bölümden ilk sahne anlamı taşıyor. Peki, Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanında neler ekrana gelecek? İşte, dizinin son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgile

Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı niteliğindeki ilk sahne fragmanı, duygu dolu anları izleyicilerle buluşturdu. Gerilimin hat safhada olduğu son bölümün ardından 5. yeni bölüm fragmanında güzel bir sahne ile içleri ısıtan Aşk Ağlatır, son bölümü ile de merak konusu oldu. İşte, Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölümünden bazı bilgiler

AŞK AĞLATIR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aşk Ağlatır'ın 5. yeni bölüm fragmanında Yusuf, iş yerinin kamyonu ile Ada'nın yaşadığı yere gelir. Ada'ya köpeğin kendisini özlediğini bahane eden Yusuf, genç kızı görmenin heyecanını yaşamaktadır. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sözde; Yusuf onu terk ettiği için canına kıymaya kalkmıştır. Daha önce de böyle bir olay yaşandığı için Yusuf durumdan şüphelenmez ve içi kan ağlasa da Nalan’a hayat boyu bağlılık sözü verir. Ada ise; derin bir aşkla bağlandığı Yusuf’u kaybettiğinden habersiz, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul’a gelen Mustafa’dan kurtulmayı patronu Rüzgar sayesinde başarır. Diğer yandan, Rüzgar’ın ailesinin evinde bir yardımcı krizi yaşanmaktadır. Rüzgar’a vefa borcunu ödemek isteyen Ada; teklifi coşkuyla karşılar.

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