Aşk Ağlatır 3. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı

Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı'nın başrollerini paylaştığı Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır, 22 Eylül tarihinde 3. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Aşk Ağlatır'ın geçtiğimiz haftaki bölümünde, İstanbul'a gelen Ada dayısı tarafından kaçırılmıştı. Pazar akşamı yayınlanacak olan Aşk Ağlatır'ın 3. bölümünde ise, Ada Nagihan'ın evinde uzun süre kalamayacağını fark ederek, ayaklarının üzerinde durmaya karar verecek. İşte, Aşk Ağlatır'ın 3. bölümünde yaşanacaklara dair bilgiler...

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AŞK AĞLATIR 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Her şey Ada ve Yusuf için yolunda gitmeye başlamışken ne Nalan ne de İsmail’in yenilgiyi kabul etmeye niyetleri yoktur.

Yusuf Ada’yı Mustafa ve İsmail’in elinden kurtarmak için hemen harekete geçer. Beklemediği birinden gelen yardımla Ada’yı zor da olsa kurtaran Yusuf artık Nalan’dan ayrılıp hayatına Ada’yla devam etmek istemektedir. Ancak bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

Bu sırada Ada İstanbul’da var olma savaşı verirken Nagehan’ın evinde uzun süre kalamayacağını anlar. Tanımadığı bir şehirde sokakta kalma korkusu yaşarken en büyük yardımı yine Yusuf’tan ve Sumru’dan görecektir.

İsmail ise köye dönmüş ama Ada’nın izini sürmekten vazgeçmemiştir. Sonunda Ada’nın iyi niyetle yaptığı bir hareket İsmail’in tekrar oyuna dahil olmasını sağlar.

Her şey Ada ve Yusuf için yolunda gitmeye başlamışken ne Nalan ne de İsmail’in yenilgiyi kabul etmeye niyetleri yoktur.