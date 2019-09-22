Aşk Ağlatır 3. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAşk Ağlatır 3. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı
GeriTelevizyon Aşk Ağlatır 3. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
22.09.2019 - 18:12, Son Güncelleme:

Aşk Ağlatır 3. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşk Ağlatır 3. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı

Pazar akşamları izleyici ile buluşan Aşk Ağlatır'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, Ada'yı kurtaran Yusuf'un Nalan'dan ayrılıp yoluna Ada ile devam etmek istemesi damga vurdu. Ancak Yusuf'un aldığı bu karar sandığı kadar kolay olmayacak. Peki, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Aşk Ağlatır'ın 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.

Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı'nın başrollerini paylaştığı Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır, 22 Eylül tarihinde 3. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Aşk Ağlatır'ın geçtiğimiz haftaki bölümünde, İstanbul'a gelen Ada dayısı tarafından kaçırılmıştı. Pazar akşamı yayınlanacak olan Aşk Ağlatır'ın 3. bölümünde ise, Ada Nagihan'ın evinde uzun süre kalamayacağını fark ederek, ayaklarının üzerinde durmaya karar verecek. İşte, Aşk Ağlatır'ın 3. bölümünde yaşanacaklara dair bilgiler...

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AŞK AĞLATIR 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Her şey Ada ve Yusuf için yolunda gitmeye başlamışken ne Nalan ne de İsmail’in yenilgiyi kabul etmeye niyetleri yoktur.

Yusuf Ada’yı Mustafa ve İsmail’in elinden kurtarmak için hemen harekete geçer. Beklemediği birinden gelen yardımla Ada’yı zor da olsa kurtaran Yusuf artık Nalan’dan ayrılıp hayatına Ada’yla devam etmek istemektedir. Ancak bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

Bu sırada Ada İstanbul’da var olma savaşı verirken Nagehan’ın evinde uzun süre kalamayacağını anlar. Tanımadığı bir şehirde sokakta kalma korkusu yaşarken en büyük yardımı yine Yusuf’tan ve Sumru’dan görecektir.

İsmail ise köye dönmüş ama Ada’nın izini sürmekten vazgeçmemiştir. Sonunda Ada’nın iyi niyetle yaptığı bir hareket İsmail’in tekrar oyuna dahil olmasını sağlar.

Her şey Ada ve Yusuf için yolunda gitmeye başlamışken ne Nalan ne de İsmail’in yenilgiyi kabul etmeye niyetleri yoktur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Neslihan bu dünyadan sonra da tek aşkım olacak!
Seninle yaşlanmak ne güzel!
Bitmeyen Aşk-ı Memnu bağımlılığının sebebi nedir?
Tarkan: Babalık muhteşem