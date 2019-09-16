Aşk Ağlatır 2. son bölümün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı
İstanbullu olarak bildiği Yusuf'un peşine düşen Ada, bir cesaretle İstanbul'a gitmiştir. Sadece İstanbul'da ve hangi semtte yaşadığını bildiği birisinin peşinden giden Ada, zor zamanlar geçirmiştir. Peki, Aşk Ağlatır 2. son bölümünün ardından 3. bölüm fragmanında neler yaşandı? İşte, Aşk Ağlatır'ın 3. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Aşk Ağlatır 3. yeni bölüm fragmanı, 2. son bölümün ardından izleyici karşısına çıktı. Zor olanın peşinden gitmekten vazgeçmeyen Ada, büyük bir cesaretle İstanbul'a gelmiştir. İşte, Aşk Ağlatır 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölümünde yaşanan olaylar hakkında bazı detaylar
AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Aşk Ağlatır 2. Bölümünde; Yusuf’un başına gelenlerden habersiz Ada, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalakalmıştır. Neredeyse kimseyi tanımadığı bu koca şehirde, parasız ve ne yapacağını bilmez haldeki genç kadın yine de kolayca zorluklara teslim olacak gibi değildir. Yusuf’un onu öylece bırakıp gitmeyeceğine inanır, onu bulmak için elinden geleni yapacaktır. Yusuf ise diğer yandan mahkemeye çıkarılacaktır. Ada’ya ulaşmak, ona bir mesaj iletmek için elinden geleni yapar Yusuf. Yine de ikilinin birbirine kavuşması kolay olmayacaktır. Üstelik Mustafa ve İsmail de Ada’nın peşine düşmüştür. İsmail, Ada’ya adım adım yaklaşırken; Yusuf, İsmail’i durdurmak zorunda kalır. Peki, bunun nasıl bir bedeli olacaktır?
AŞK AĞLATIR 2.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Mustafa ve İsmail’in kaçırmaya çalıştığı Ada’nın, “Kurtar beni Yusuf!” diyerek gözyaşları içinde haykırdığı korku dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Nagehan, Yusuf ve Rüzgar’la birlikte Ada’nın peşine düşüyor. Mustafa’ya yetişen Yusuf’un onunla kavgaya tutuştuğu anlar heyecanı yükseltiyor. Yusuf’un Rüzgar’ı merak ettiği, Nalan’ın da Ada’ya gözdağı verdiği anlar dikkat çekerken, ikilinin yakınlaştığı romantik dakikalar izleyenleri gülümsetiyor.
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