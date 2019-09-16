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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
16.09.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Aşk Ağlatır 2. son bölümün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı

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Aşk Ağlatır 2. son bölümün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı

İstanbullu olarak bildiği Yusuf'un peşine düşen Ada, bir cesaretle İstanbul'a gitmiştir. Sadece İstanbul'da ve hangi semtte yaşadığını bildiği birisinin peşinden giden Ada, zor zamanlar geçirmiştir. Peki, Aşk Ağlatır 2. son bölümünün ardından 3. bölüm fragmanında neler yaşandı? İşte, Aşk Ağlatır'ın 3. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Aşk Ağlatır 3. yeni bölüm fragmanı, 2. son bölümün ardından izleyici karşısına çıktı. Zor olanın peşinden gitmekten vazgeçmeyen Ada, büyük bir cesaretle İstanbul'a gelmiştir. İşte, Aşk Ağlatır 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölümünde yaşanan olaylar hakkında bazı detaylar

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Aşk Ağlatır 2. Bölümünde; Yusuf’un başına gelenlerden habersiz Ada, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalakalmıştır. Neredeyse kimseyi tanımadığı bu koca şehirde, parasız  ve ne yapacağını bilmez haldeki genç kadın yine de kolayca zorluklara teslim olacak gibi değildir. Yusuf’un onu öylece bırakıp gitmeyeceğine inanır, onu bulmak için elinden geleni yapacaktır. Yusuf ise diğer yandan mahkemeye çıkarılacaktır. Ada’ya ulaşmak, ona bir mesaj iletmek için elinden geleni yapar Yusuf. Yine de ikilinin birbirine kavuşması kolay olmayacaktır. Üstelik Mustafa ve İsmail de Ada’nın peşine düşmüştür.  İsmail, Ada’ya adım adım yaklaşırken; Yusuf, İsmail’i durdurmak zorunda kalır. Peki, bunun nasıl bir bedeli olacaktır?

AŞK AĞLATIR 2.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Mustafa ve İsmail’in kaçırmaya çalıştığı Ada’nın, “Kurtar beni Yusuf!” diyerek gözyaşları içinde haykırdığı korku dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Nagehan, Yusuf ve Rüzgar’la birlikte Ada’nın peşine düşüyor. Mustafa’ya yetişen Yusuf’un onunla kavgaya tutuştuğu anlar heyecanı yükseltiyor. Yusuf’un Rüzgar’ı merak ettiği, Nalan’ın da Ada’ya gözdağı verdiği anlar dikkat çekerken, ikilinin yakınlaştığı romantik dakikalar izleyenleri gülümsetiyor.

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