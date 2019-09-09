Aşk Ağlatır 1. bölümü izleyici karşısına çıktı! İşte, yeni bölüm fragmanı!
Aşk Ağlatır, 1. bölümü ile pazar akşamı izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan'ın rol aldığı dizide, Yusuf ile Ada arasında yaşanacak olan ilişki konu edinecek. Peki, Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı 1. bölümün ardından yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümü hakkında bazı bilgiler
Aşk Ağlatır 1. bölümü, pazar akşamı izleyicilerin karşısına çıktı. Ada'nın yaşadıkları ve Yusuf'un eriştiği çanta ile başlayan hikaye, yolların kesişmesi ile devam edecek. İşte, Ada'nın hayallerinin peşinden gitmek istediği Aşk Ağlatır 1. bölümü ve sonrasında yayınlanan yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler
AŞK AĞLATIR 1. BÖLÜMÜ İLE EKRANA GELDİ
Aşk Ağlatır 1. Bölümünde; Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat’ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada’ya yazılmış bir mektup bulur. Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar… Yusuf’un çıktığı bu yolculuk onun ve Ada’nın hayatını sonsuza kadar değiştirecektir… Ancak Ada’nın hayallerinin peşinden gitmesi o kadar da kolay olmaz; dayısı İsmail ve müstakbel nişanlısı Mustafa, Ada’yı durdurmak için her şeyi yapmayı göz almıştır.
2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Yusuf’un polisler tarafından alınmasıyla İstanbul’da yapayalnız kalan Ada, “Ben nasıl bulacağım şimdi İstanbulluyu?” sözleriyle çaresizliğini hissettirirken, dayısı İsmail onu bulmak için İstanbul’a geliyor. Yusuf’un Ada’ya ulaşmaya çalıştığı tanıtımda Mustafa da Ada’yı bulmaya çalışıyor. Dayısı İsmail her yerde Ada’yı ararken, Yusuf ve Ada’nın tekrar bir araya gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor.
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