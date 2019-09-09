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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Aşk Ağlatır 1. bölümü izleyici karşısına çıktı! İşte, yeni bölüm fragmanı!

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Aşk Ağlatır 1. bölümü izleyici karşısına çıktı! İşte, yeni bölüm fragmanı!

Aşk Ağlatır, 1. bölümü ile pazar akşamı izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan'ın rol aldığı dizide, Yusuf ile Ada arasında yaşanacak olan ilişki konu edinecek. Peki, Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı 1. bölümün ardından yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümü hakkında bazı bilgiler

Aşk Ağlatır 1. bölümü, pazar akşamı izleyicilerin karşısına çıktı. Ada'nın yaşadıkları ve Yusuf'un eriştiği çanta ile başlayan hikaye, yolların kesişmesi ile devam edecek. İşte, Ada'nın hayallerinin peşinden gitmek istediği Aşk Ağlatır 1. bölümü ve sonrasında yayınlanan yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

AŞK AĞLATIR 1. BÖLÜMÜ İLE EKRANA GELDİ

Aşk Ağlatır 1. Bölümünde; Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat’ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada’ya yazılmış bir mektup bulur. Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar… Yusuf’un çıktığı bu yolculuk onun ve Ada’nın hayatını sonsuza kadar değiştirecektir… Ancak Ada’nın hayallerinin peşinden gitmesi o kadar da kolay olmaz; dayısı İsmail ve müstakbel nişanlısı Mustafa, Ada’yı durdurmak için her şeyi yapmayı göz almıştır.

2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yusuf’un polisler tarafından alınmasıyla İstanbul’da yapayalnız kalan Ada, “Ben nasıl bulacağım şimdi İstanbulluyu?” sözleriyle çaresizliğini hissettirirken, dayısı İsmail onu bulmak için İstanbul’a geliyor. Yusuf’un Ada’ya ulaşmaya çalıştığı tanıtımda Mustafa da Ada’yı bulmaya çalışıyor. Dayısı İsmail her yerde Ada’yı ararken, Yusuf ve Ada’nın tekrar bir araya gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor. 

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