Arya Stark (Maisie Williams) kaç yaşında?

Arya Stark karakterini canlandıran Maisie Williams, Game of Thrones dizisinin ardından yaşı ile merak konusu oldu.

15 Nisan 1997 tarihinde dünyaya gelen Margaret Constance Maisie Williams, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki "Arya Stark" karakteri ile tanınmıştır.

Maisie Williams İngiltere'nin Bristol şehrinde doğdu. Annesi Hilary Williams'ın dört çocuğundan en küçüğü olarak Somerset kasabasında büyüdü. Williams, ilk olarak Clutton İlkokulu'nda ardından Norton Hill Lisesi'nde okudu. Hâlen Bath Dans Kolejinde Sahne Sanatları alanında eğitimine devam etmektedir.

Maisie Williams, 2011 yılından beri HBO'nun fantastik dizisi Game of Thrones dizisinde soylu bir aileden gelen genç bir kız olan Arya Stark karakterini oynamaktadır. Bu onun ekrandaki ilk rolü oldu ve performansı ile büyük beğeni aldı. Williams dizinin 2. sezonunda da övgü toplamaya devam etti ve HBO tarafından en iyi yardımcı kadın oyuncu olarak 2012 Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi. 2012'de en iyi yardımcı kadın oyuncu olarak Airlock Alpha Portal Ödülünü kazandı. 15 yaşındaki Williams, en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde şimdiye kadar bu ödülü kazanan en genç yıldız oldu. Mart 2013'te, Genç Sanatçı Ödülleri'nde dizi kategorisinde En İyi Genç Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Kasım 2013 tarihinde ise BBC Radio 1 En İyi İngiliz Oyuncu Genç Ödülünü kazandı.

2012 yılında, BBC yapımı The Secret of Crickley Hall dizisinde oynadı ve Funny or Die adlı komedi video'da yer aldı. Ayrıca, Bağımsız filmler Heatstroke (2012), Gold (2013) ve kısa filmler Corvidae (2013) ile Up On The Roof (2013) da rol aldı. Bunun yanında, çekimlerine 2014 yılı içerisinde başlanmış We Are Monsters adlı bilim kurgu filminde Lorna Thompson karakterinde oynamak için anlaşma imzaladı.

2015 yılında İngiliz bilim-kurgu dizisi Doctor Who'da The Girl Who Died ve The Woman Who Lived bölümlerinde konuk oyuncu olarak viking kızı Ashildr karakterini canlandırdı.

27 Ocak 2017'de yayınlanan, iBoy filminde Lucy karakterini canlandırdı.